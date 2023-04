Weil am Rhein Wenn der Wahnsinn im Büro lauert

Eine Darstellerin ist krank. Nur noch drei Tage sind es bis zur Premiere des „Tagebuch eines Wahnsinnigen“ nach einer Erzählung von Nikolai Gogol im Kesselhaus in Weil. Zusammen mit Regisseurin Sabrina Lössl und dem Team diskutiert die Erwachsenentheatergruppe des Theaters Tempus fugit, wie die verwaiste Rolle unter den anderen aufgeteilt werden kann. Drei Tage vor der Premiere am Donnerstag kommt die Gruppe täglich zusammen, um noch letzte Hand anzulegen an ihre Interpretation der Theaterfassung, die in vielen Aspekten auch ihre eigene Handschrift trägt.