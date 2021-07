Weil am Rhein Zwischen Frust und neuer Hoffnung

Zu den bestehenden Ideen seien situationsbedingt neue entstanden. Während der Pandemie habe er sich vor allem um seine beiden Kinder gekümmert, zumal eine Betreuung durch den Kindergarten nicht möglich war. Viele seiner Kollegen seien frustriert, teilweise arbeitslos geworden, andere wiederum hätten die Zeit positiv nutzen können. Auf jeden Fall sei er erleichtert, dass Lockerungen stattfinden und er hoffe sehr, dass sowohl Ausstellungen und damit auch Besucher generiert werden könnten.

Reinhard Bombsch sagt, er habe sich in seinen Arbeiten kaum beeinträchtigt gefühlt. Derzeit fände eine Ausstellung seiner Werke in Efringen-Kirchen und in seinem Atelier statt. Genial fand er die Ruhe im Äußeren. Er habe in dieser Zeit alte Werke hervorgeholt, diese überarbeitet oder verändert. Ob dies mit der Pandemie oder mit seinem Alter zu tun habe, könne er nicht sagen. Klar, die Nachfrage sei wegen der fehlenden Ausstellungen gering. Dennoch – für ihn stelle sich die Situation nicht als existenzbedrohend dar. Die Kontakte zu anderen Künstlern seien etwas eingeschränkt gewesen. „Ich arbeite aus mir heraus“, sagt Bombsch. Daher habe die Pandemie keinen Einfluss auf sein Schaffen gehabt. Und irgendwie sei es für einen Künstler auch immer interessant, wenn sich die Dinge ändern.

Ilse Sterzl fühlt sich in ihrem Schaffen nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch aktuelle Katastrophen, wie die Überflutungen, beeinflusst. Solche gravierenden Ereignisse finden in ihren Arbeiten Ausdruck.

In der Krise nach neuen Wegen gesucht

Die Zeit der Pandemie empfand sie als reduzierend. In der Folge habe die sich mehr verinnerlicht und mangels der Teilnahme an Ausstellungen neue Wege gesucht. Dass es nicht möglich ist, die Öffentlichkeit mit der Kunst im Rahmen von Ausstellungen zu verbinden, sei ausgesprochen bedauerlich, stellt Sterzl fest.

Friedrich Resin, seit 2013 Vorsitzender des Kunstvereins bedauerte, dass wenig Aktivitäten stattfanden und diese stets eingeschränkt waren. 2020 sei eine Ausstellung eröffnet worden, die jedoch gleich wieder geschlossen werden musste. Ebenso erging es dem Kunstverein im Herbst 2020 bei der zweiten Ausstellung. Viel Arbeit, um solche Veranstaltungen zu organisieren, sei umsonst geleistet worden. Das sei ausgesprochen unerfreulich, so Resin. Er hoffe sehr, dass es besser werde und Schließungen nicht mehr stattfänden. Im Oktober sollen Installationen des Japaners, Takeke Uchi gezeigt werden. Der Künstler werde hier einen Monat arbeiten und danach seine Werke ausstellen. Mit dem „40-Jährigen“ komme etwas Bewegung in die Weiler Kunstszene. In diesem Zusammenhang dankte Resin auch Christoph Schneider vom Café Gupi im Läublinpark für dessen Gastfreundschaft.