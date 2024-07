Weil am Rhein: Zwölf Fallen bei der Zollstelle

Seit drei Jahren wird der Japankäfer immer wieder in der Region gesichtet. 2022 wurde ein weiblicher Käfer und 2023 ein männlicher in Weil am Rhein entdeckt. Nun hat sich der Japankäfer in Basel etabliert. Was das für die Stadt Weil am Rhein bedeutet, erklärt Frauke Rinke, Referentin für Pflanzengesundheit beim Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg.