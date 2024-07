Weil im Rhein: Ein Künstler mit inspirierenden Ideen

Und sein Atelier im Obergeschoss ist eine wahre Schatztruhe, denn nicht nur an den Wänden hängen seine Bilder, es gibt auch zahlreiche Mappen und Schubladen voller Kunstwerke unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Motive sowie eindrückliche Skizzenbücher. Die Kunst ist ein prägender Teil seines Lebens.

Passionierter Kunst- und Mathematiklehrer

Albert Bürgin, der Mathematik und Kunst studiert hatte und danach beide Fächer unterrichtete, zuerst ein Jahr in Salem am Bodensee und dann 40 Jahre an der Realschule in Weil am Rhein, war nicht nur eine Institution und ein beliebter Pädagoge, sondern auch Beratungslehrer. In dieser Funktion entschied in Zweifelsfällen sein fachkundiger Rat darüber mit, ob ein Kind eine weiterführende Schule besuchen konnte oder nicht.