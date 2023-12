Weiler Adventskalender: Alphornblasen im Advent

Doch auch in der hiesigen Region sind die Alphornbläser eigentlich kaum wegzudenken. Neben vielen privaten und öffentlichen Auftritten in Weil am Rhein und Umgebung erinnert sich Heinz Karcher gerne an den Auftritt im Altweiler Schlössli im Rahmen des Klangraumfestivals, an das weihnachtliche Konzert im Freien gemeinsam mit dem Haltinger Musikverein oder an das Konzert in der evangelischen Kirche in Haltingen gemeinsam mit Irmgard Herbster, die die Orgel spielte.

Gesellige Treffen

Die Adventszeit nimmt der 92-Jährige nun zum Anlass, das Alphornblasen mit der Gruppe wieder aufzunehmen. Die momentane Besetzung der Gruppe – alle im Alter um die 70 Jahre – ist glücklich darüber, dass es mit den geselligen Treffen und dem Alphornblasen nun weitergeht.