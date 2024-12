Weiler Adventskalender: Als damals der Weihnachtsbaum brannte

Heute öffnet die Künstlerin und Trägerin des Markgräfler Kunstpreises der Stiftung der Sparkasse Markgräflerland zur Förderung von Kunst und Kultur die Tür Nummer 13 erneut als Adventskalendertürchen, um von einer Kindheitserinnerung an Weihnachten zu erzählen, die sie bis heute nicht vergessen hat.

„Plötzlich stand der Baum in Flammen“

Ildikó Csapó war drei Jahre alt. Es war Heiligabend in Temeswar im Banat in Rumänien, wo sie geboren und aufgewachsen ist. Der Weihnachtsbaum war geschmückt und ihr acht Jahre älterer Bruder durfte zum ersten Mal allein die Kerzen am Weihnachtsbaum anzünden. „Ich weiß eigentlich gar nicht, wie und was passiert war, aber plötzlich stand der Baum in Flammen“. Der Vater kam gleich hereingerannt, schnappte den brennenden Baum, rannte mit ihm los, warf ihn in den Schnee im Hof und löschte den Brand. „Es lag viel Schnee“, erinnert sich die Künstlerin.