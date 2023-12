Weiler Adventskalender: Aus Tannenzweigen festliches schaffen

Sabrina Rung – in ihren Armen hält sie die beiden von ihren Kindern Sanja und Silas gebauten Weihnachtswichtel. Foto: Sabine Theil

Beim Recherchieren nach Ideen hat Sabrina Rung einen solchen Weihnachtswichtel im Internet gesehen und wusste sofort: „So was will ich auch ausprobieren.“ Mit ihrem Mann hat sie überlegt, wie so ein Wichtel konstruiert werden könnte. „Mein Mann Sebastian hatte dann die Idee mit der Holzscheibe als Grundlage.“ In diese Holzscheibe wird dann ein Loch gefräst, in das ein Holzstab oder ein dickerer Ast vom Tannengrün gesteckt wird. Zur besseren Festigkeit wird dieser noch angeschraubt.