So geht in den ersten beiden Adventswochen die pädagogische Fachkraft Jasmin Rühlicke täglich von Gruppe zu Gruppe, klingelt mit ihrem Elfenglöckchen und fragt die Kinder, wer denn heute Lust hätte, in der Wichtelwerkstatt zu wichteln. Also in einer eigens dazu eingerichteten Wichtelwerkstatt heimlich Geschenke vorzubereiten, um sie später zu verschenken. Dieser Raum ist weihnachtlich mit Lichterketten, Tannenzweigen und Sternen geschmückt. Die Kinder treten in die Wichtelwerkstatt mit großer Vorfreude ein.

Geschmückter Raum

Drei Stunden dauert die Wichtelwerkstatt. Die erste Hälfte betreut Jasmin Rühlicke die bastelnden Kinder, die zweite Hälfte Lara Davì. Sie ist Anerkennungspraktikantin im letzten Jahr der Erzieher-Ausbildung.