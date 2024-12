Weiler Adventskalender: Das DRK will für andere Menschen da sein

Dort treffen sich dann alle zu einem gemütlichen Zusammensitzen mit Essen und Trinken. „Das letzte Mal fuhren Jugendfeuerwehrler von der Feuerwehr Fischingen bei einem unserer DRK-Fahrzeuge mit und sangen bei offenem Fenster Weihnachtslieder“, erzählt Wlaschny, die es selbst im Auto erlebt hat. Ohm freut sich schon auf die kommende Fahrt: „Es ist schön, durch die Dörfer zu fahren, an deren Straßenränder fröhlich winkende Kinder mit strahlenden Augen stehen.“ Auch Oberbürgermeisterin Diana Stöcker nimmt an der Blaulichtfahrt teil.

Präsente für Lasterfahrer

Selbst am zweiten Weihnachtstag ist der DRK-Ortsverein gemeinsam mit den Mitgliedern vom Verein „Symbadische Truckerengel“ aus Efringen-Kirchen unterwegs, um Lasterfahrer zu besuchen, die an Weihnachten aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Familien zuhause sein können. „Wir gehen auf die Rastplätze in Weil am Rhein und Binzen und verteilen 50 Liter Kaffee und kleine Präsente. Die Lkw-Fahrer sind richtig glücklich, dass jemand an sie denkt“, erzählt Ohm.

Er und Wlaschny freuen sich darüber, für andere Menschen da zu sein, anderen zu helfen – ganz im Sinne des DRK-Ortsvereins.