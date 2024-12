Weiler Adventskalender: Den Advent im Ruhestand genießen

Den Kopf freibekommen

Sigrid Leonhard betont, dass sie nur für sich selber malt: „Da kann ich meinen Kopf freibekommen. 43 Jahre Praxis kann man nicht so leicht abschütteln und zur neuen Normalität übergehen“, weiß sie aus Erfahrung. Sie fühlt sich beim Malen wie in einer anderen Welt, wie unter einer Glocke. Auch in der ersten Adventszeit als Rentnerin malt sie gerne, am liebsten an einer kleinen Staffelei und gedeckten Farben. Immer wieder probiert sie neue Techniken aus. Sie arbeitet gerne am liegenden Bild und stellt es nur auf die Staffelei, wenn sie es auf sich wirken lassen will: „Entweder der Funke springt über oder nicht“.

Ausstellung in der Buchhandlung Lindow

Die Hobby-Malerin mag die November-Stimmung und den Nebel: „Das animiert mich zum Malen, vor allem, wenn ich keine Termine habe und dranbleiben kann“. Bei schönem Wetter hält sie sich lieber in der freien Natur auf. Einige ihrer Bilder sind bei einer kleinen Ausstellung in der Weiler Buchhandlung Lindow noch bis Weihnachten zu sehen.

Zurückhaltung beim Weihnachtsschmuck

Sigrid Leonhard dekoriert auch sehr gerne, vor allem in der Adventszeit: „Ich mag gerne zurückhaltenden Weihnachtsschmuck und setze nur Akzente“.