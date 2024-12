Weiler Adventskalender: Die Liebe einer Katze ist für Claudia Welti ein Geschenk

Aus ihrer Passion hat die Katzenliebhaberin im Juli 2023 einen Beruf gemacht. Sie bietet ihre Dienste als Katzenbetreuerin an und besucht die Katzen in Abwesenheit ihrer Besitzer stressfrei zuhause: „So müssen sie sich nicht – wie in einem Katzenhotel – an eine neue Umgebung gewöhnen.“ Ihre Familie meinte dazu, dass sie nicht traurig sein solle, wenn sich niemand für eine Katzenbetreuung melden würde. Doch schon bald meldeten sich die ersten Interessenten, und inzwischen hat sie schon Stammkunden.

Selbst eine scheue Katze fasst Vertrauen

Im vergangenen Jahr wurde sie von einer ihrer Auftraggeberinnen als „Weihnachtsengel“ bezeichnet, weil sie es geschafft hatte, dass ihre sehr scheue Katze Vertrauen zu Claudia Welti aufgebaut hat. „In erster Linie bin ich für das Tier da. Das kann ich wirklich sehr gut – es ist eine Gabe. Wir verstehen uns – das kann ich nicht genauer erklären“, meint die Katzenliebhaberin, für die ihre Arbeit sehr erfüllend ist. „Wenn eine Katze dich liebt, ist es das schönste Geschenk.“