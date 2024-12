Nun ging es an die Umsetzung. Gespräche mit Vertretern der Stadt führten nicht zum Erfolg. „Dann habe ich meine Nachbarn gefragt, ob es in Ordnung wäre, einen Bücherschrank so auf das private Grundstück zu stellen, dass er vom Gehsteig aus zugänglich sein wird“. Die Nachbarn fanden die Idee gut. Ideal sei gewesen, dass in der weiteren Nachbarschaft ein Schrank stand, der abzugeben war.

Auch in der Ukraine-Hilfe aktiv

Madeleine Warken-Jugl ist auch in der Ukraine-Hilfe tätig. Beim „Ukraine-Café“ im Quartierstreff August-Bauer-Straße – ein Treffpunkt zum Austausch – lernte sie Natalja Bogma kennen, eine Künstlerin aus der Ukraine. „Sie habe ich gefragt, ob sie mir den Bücherschrank künstlerisch gestalten würde“. Natalja Bogma sagte sofort zu.