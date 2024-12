Weiler Adventskalender: Ein Mann mit vielen Hobbys

Auch in der Adventszeit ist er musikalisch unterwegs. Ob bei dem Auftritt in der Kirche in Steinen zusammen mit dem Frauenchor, am Weihnachtsgottesdienst im Markgräfler Pflegeheim, am 60. Geburtstag eines Kollegen mit der Band „Blechfieber“ – er ist immer voll dabei.

Volk hat noch viele weitere Tätigkeiten, die ihn ausfüllen. So besitzt er einen Wald: „Da mache ich dann auch Holz für unseren gemütlichen Kachelofen.“ Als ausgefuchster Tüftler hat er sich selbst eine Sägeführung gebaut, um Bretter nach seiner Vorstellung schneiden zu können. Bei der jüngsten Pilzausstellung von Table Ronde hat er geholfen, Pilze zu suchen und sich an der Ausstellung beteiligt.