Weiler Adventskalender: Eine Erinnerung an frühere Zeiten

Jörg Müller, der Vater von Jürgen Müller, kann sich noch gut erinnern, wie er als Kind mit seinem Vater oder seinen Schulkameraden und mit Fanny, dem letzten Ross auf dem Hof, mit dem Schlitten im Schnee unterwegs war. „1955 wurde der erste Traktor gekauft, dann waren die Rösser weg“, erklärt Jürgen Müller.

„Familie Müller-Müller“

Viele kennen die Familie Müller auch als Familie Müller-Müller. Das hat sich zur Unterscheidung der anderen Haltinger Müller-Familien so ergeben. Jürgen Müllers Oma war eine geborene Müller und hat Adolf Müller aus Kirchen geheiratet – also Müller-Müller. Andere kennen auch den Namen Chicorée-Müller. „Das kommt daher, dass mein Vater Jörg 1979/1980 als Erster in der Region Chicorée angebaut hatte.“ Wegen nachlassender Nachfrage wurde der Anbau allerdings nach 2019 eingestellt.