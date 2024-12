Weiler Adventskalender: Eine Weilerin erinnert sich an ihr schönstes Weihnachtsfest

Jacken aus Mänteln genäht

Der starke Schneefall Ende November hatte sie wieder an den Wohnort an der tschechischen Grenze erinnert: „Damals gab es sehr viel und lange Schnee.“ Die Mutter, eine gelernte Schneiderin, konnte aus drei Loden-Mänteln, die Ulrike Liske fein säuberlich auseinander trennen musste, für die Kinder Jacken nähen. „Da kam keine Nässe oder Kälte durch“, erinnert sie sich. 1968, als sie zwölf war, stießen die Russen durch die damalige Tschechoslowakei bis zur deutschen Grenze vor. Die Familie konnte die Panzerrohre an der Grenze sehen – im Wissen, dass der eigene Vater gerade Dienst an der Grenze macht: „Das war ein beängstigendes Erlebnis.“

Garten ist ihr Lebensinhalt

Die handwerklich Begabte ist ein positiv eingestellter Mensch, ist gerne am Werkeln, hat überall ihr Strickzeug rumliegen und strickt gerne an verschiedenen Sachen gleichzeitig, was sie sehr entspannend findet. Doch der Garten ist ihr Lebensinhalt. Er ist pflegeleicht gestaltet mit großen Bäumen, die sie sehr liebt, Staudenbeeten und einem Teich mit Seerosen und Goldfischen. „Im Garten leben auch drei Igel“, freut sich Liske, die über die Gartenarbeit oft mit Nachbarn oder Leuten, die vorbeilaufen, ins Gespräch kommt. „Als wir hier einzogen, war im Garten noch Gemüse angepflanzt und es gab viele kleine Pfirsichbäume – der Garten diente früher zur Selbstversorgung.“