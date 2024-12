Weiler Adventskalender: Friseursalon und noch viel mehr

Drei Ausbildungen abgeschlossen

Der gelernte Bürokaufmann machte eine weitere Ausbildung in Frankfurt als Musikproduzent und schloss daran eine Ausbildung als Friseur und Friseurmeister an. „Mich reizte der Umgang mit Menschen, und die Umsetzung von deren persönlichen Wünschen“, so Christian Ormuz, der auch bereits Videos über Weil am Rhein gedreht hat, in denen seine Kunden mitgespielt haben, Lieder für Weil am Rhein komponiert und Bücher geschrieben hat. „Ich will mich immer weiter entwickeln und habe noch viele Ideen für neue Projekte“, so der Künstler und Friseurmeister, der nur so vor Energie sprudelt.