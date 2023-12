Weiler Adventskalender: Im Einklang mit der Natur

Natürliche Ökosysteme

Bodenerosion, Versteppung, reflektierende Hitze und Verknappung der Wasserressourcen sind die Folge. So verschwinden immer mehr notwendige Ökosysteme, die zum Erhalt einer intakten Natur und des Klimas beitragen. Für die kenianische Bevölkerung selbst bedeuten diese Auswirkungen weitere Hungersnöte, Verlust des Lebensunterhalts und noch größere Armut. Das führte zur Gründung eines Agrar-Projekts mit Schwerpunkt Permakultur-Anbau in Msumarini in Kenia. Permakultur ist ein Konzept, um die Landwirtschaft nach dem Vorbild natürlicher Ökosysteme zu gestalten.

Die Teilnehmer sind nun nach dem Abschluss dieses Workshops in der Lage, auf ihren Feldern, im Einklang mit der Natur, durch Bildung von Kompost die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Außerdem sind sie Multiplikatoren, welche ihr Wissen an weitere Dorfbewohner und Nachbarn weitergeben können. „Mit dem Permakultur-Workshop geben wir den Menschen ein neues Werkzeug in die Hand, um sich eigenständig auf kleinstem Raum mit frischem Obst und Gemüse das ganze Jahr selbst zu versorgen, erklärt Andrea Wikmann, die mit den Menschen vor Ort neben all den wunderbaren und schönen Stunden auch schwere Zeiten, schlaflose Nächte und bittere Erfahrungen und Rückschläge erlebt hat. Sie haben jedoch die Hoffnung und den Mut verloren, weiterzumachen. „Besonders lehrreich für mich war, immer nur an das Gute zu glauben und voller Zuversicht zu sein, auch wenn die ganze Situation noch so ausweglos erschien.