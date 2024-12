Weiler Adventskalender: Jeden Tag ein Päckchen öffnen

Die Vorfreude auf Weihnachten steigt und viele tolle Aktionen finden statt.

Adventsfenster gestaltet

In jeder Gruppe gibt es einen Adventskalender und jedes Kind darf einmal während dieser Zeit das Adventskind sein und ein Päckchen am Adventskalender öffnen. Sogar ein Adventsfenster der Kirchengemeinde, das am 8. Dezember gefeiert wird, haben die Kinder bereits gestaltet. Auch eine Krippe ist schon aufgestellt.