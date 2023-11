Weiler Adventskalender: Kerzen und Honig für kalte Tage

Der Honig wird an der Haustüre verkauft oder an Stammkunden. Nur für den Eigenverbrauch stellt der Imker auch Propolis-Salbe und -Tinktur her. Den Honig, der ab Herbst in der Erkältungszeit wegen seiner entzündungshemmenden Wirkung besonders nachgefragt wird, werden er und seine Frau Christa natürlich auch in der Weihnachtsbäckerei verwenden. Sie unterstützt ihn tatkräftig bei seiner Tätigkeit.