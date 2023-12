Weiler Adventskalender: Leckereien zur Adventszeit

So etwa zwei Wochen vor Weihnachten wird der Weihnachtsbaum besorgt. „Den Baum suchen wir uns seit Jahren in Binzen auf einem Grundstück vom Kreiterhof aus und sägen ihn selbst ab.“ Heiligabend feiern Elke und Eberhard Klein mit ihrem Sohn, der Schwiegertochter und ihren zwei Enkelinnen. Traditionell gibt es Fleischfondue Bourgignonne. Außerdem steht an Weihnachten ein Besuch im Weihnachtscircus in Lörrach mit den Enkelinnen an. „Wir waren im vergangenen Jahr erstmals dort und so begeistert, dass wir das wiederholen werden.“