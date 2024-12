Weiler Adventskalender: Musik gibt den Lebensrhythmus vor

Seither spielte sie in Stuttgart und Hamburg viele bekannte große Musical-Produktionen wie „Cats“, „Tanz der Vampire“, „Aladdin“ oder zuletzt das „Tina Turner Musical“. Im nächsten Sommer hat sie voraussichtlich ein Engagement für das Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ am Thuner See. „Da wird die Bühne im See aufgebaut“.

Proben fürs Neujahrskonzert

In der Adventszeit proben die beiden Musiker, gemeinsam mit der Konzertorganistin Irmtraud Tarr für das Neujahrskonzert in der Kirche St. Gallus in Ötlingen. Es bleibt trotzdem genug Zeit, um ab dem 1. Advent das Haus zu schmücken. „Wir haben auch einen Adventskranz, aber den Baum schmücken wir erst an Heiligabend“. Es gibt eine große Kiste mit Weihnachtsschmuck noch von den Eltern und Großeltern. „Wir entscheiden jedes Jahr aufs Neue wie wir den Baum schmücken, aber für mich darf es schon ein wenig bunter sein“. Die Zinnfiguren und Strohsterne von den Großeltern sowie echte Wachskerzen sind allerdings ein Muss. „Die gehören einfach dazu“, sagt Heike Rügert, die sich auf das Weihnachtsfest im Familienkreis freut.

Heiner Krause live erleben im Advent

7. Dezember: als Treiber bei einer Jagd in Hägelberg spielt er die Jagdsignale