Weiler Adventskalender: Tiere nicht zu Weihnachten verschenken

„Ohne Ehrenamtliche würde es überhaupt nicht funktionieren – wir haben 15 Personen als festen Stamm, die viele Arbeiten übernehmen, bei Festvorbereitungen helfen oder die Weihnachtsaktion bei ,Fressnapf’ in Lörrach organisieren.“ Diese Aktion wird schon einige Jahre veranstaltet. Ehrenamtliche machen ein Foto von jedem Tier und schreiben dazu, was sich das Tier wünscht. Diese Zettel werden dann an einem Weihnachtsbaum im Markt aufgehängt. Wünsche sind etwa Spezialfutter, Katzenstreu, Häuschen für Kleintiere, Futterzusätze, ein Kratzbaum und anderes. „Wirklich toll ist, dass die ,Fressnapf’-Filiale in Lörrach alles übernimmt, was nicht erfüllt wurde. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Moser. Im Jahr 2024 kümmerten sich die Mitarbeiter, einer 100-Prozent-Kraft, eine Auszubildende und ein Bundesfreiwilligendienstler plus momentan eine 50-Prozent-Kraft – um 220 Tiere wie Hunde, Katzen, Kaninchen, Schildkröten, Vögel und mehr als 30 Meerschweinchen. Über 180 Tiere konnten vermittelt werden, freut sich Moser.