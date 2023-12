Weiler Adventskalender: Tierisch festlich nach dem Waschen

Etwa 20 bis 30 Hunde im Monat lassen sich in Haltingen von Frauchen oder Herrchen waschen und föhnen. Die Halter kommen teilweise von weiter her – aus Waldshut, aus der Schweiz und auch aus dem Elsass, denn diese Waschanlage ist weit und breit einzigartig.

Idee aus den USA

Carina Issler hatte in ihrem Urlaub in den USA so etwas Ähnliches an einer Tankstelle gesehen. Nach ihrer Rückkehr war klar: „So etwas müssen wir auch haben.“ Nach langen Recherchen wurde sie endlich fündig und arbeitete eng mit einer darauf spezialisierten Firma zusammen. So ist sie praktisch im Jahr 2019 auf den Hund gekommen.