Weiler Adventskalender: Weihnachten im Lazarett

Erst nach weiteren fünf Jahren wurde sie in Lörrach im Elisabethen-Krankenhaus von Professor Iselin aus Riehen operiert. Dieser ließ eine Lederstütze und orthopädische Schuhe für sie anfertigen.

Mit 18 Jahren – der Fuß war inzwischen total verdreht – wurde von Dr. Mutschler durch eine weitere Operation der Fuß in die richtige Stellung gebracht. Auf der linken Seite hatte sie inzwischen Schuhgröße 41 und der rechte Fuß hatte immer noch die Kindergröße 35. Astrid Maier war glücklich über die Operation. Um ihr Bein zu verstecken, trug sie allerdings gerne längere Röcke oder Hosen, „was aber zu damaliger Zeit für eine Frau nicht schicklich war“.

An drei Weihnachten im Krieg erinnert Maier sich

An drei Kriegs-Weihnachten in ihrer Kindheit kann sich die heute 85-Jährige gut erinnern. An Weihnachten 1943: Da bekam sie als Fünfjährige von ihren Großeltern einen Puppenwagen mit gestrickter Puppe drin geschenkt. „Am Wagen hingen zwei Klöpfer, die ich sehr liebte.“

Astrid Maier als Sechsjährige noch vor der Verletzung. Foto: zVg

Im Dezember 1944 verlor sie als Sechsjährige ihren Vater, „das war eine besonders traurige Weihnacht“, und an Weihnachten 1945 lag sie als inzwischen Siebenjährige verwundet im Lazarett in Herten – ohne Besuch, ohne Telefon. So was hat es in der schweren Zeit nicht gegeben. „Ich war einfach nur brav und wusste, dass meine rechte Wade nicht mehr da war.“

Astrid Maier hieß ledig Sauter. Sie wohnte im obersten Stock des Stapflehus in Alt-Weil und war bekannt als das „Maideli mit der Lederstütze“.