Weiler Adventskalender: Weihnachtsfeste, die man nie vergisst

Nach den Einkäufen wollte sie das Auto noch auftanken an der damaligen Haltinger Tankstelle. Sie stand an der Zapfsäule, den Zapfhahn im Tank des Autos. Plötzlich fuhr das Auto, das vor ihr stand, rückwärts. Die Fahrerin hatte den Rückwärtsgang eingelegt und erschrak so, dass sie auf dem Gaspedal stehenblieb und mit Vollgas weiter zurückfuhr. „Mein Auto wurde mit lautem Knall getroffen und seitlich nach hinten geschleudert. Der Zapfhahn wurde aus dem Tank geschlagen, wirbelte herum und bespritzte mich mit Benzin“. Das Auto der Fahrerin schoss weiter nach hinten und wurde schließlich von einem Pfosten am Weiterfahren gehindert.