Weiler Adventskalender: Weiler Weihnacht früher und heute

Güggeli mit Pommes frites zum Fest

In Thomas Hofers Kindheit gab es an Heiligabend Güggeli mit Pommes, was sonst das ganze Jahr über nicht auf den Tisch kam. „Es war für uns ein Festessen“. Hofers waren eine große Familie mit vier Kindern und haben mit beiden Großelternpaaren und Tante und Onkel gefeiert. „Dazu wurde immer jemand Alleinstehendes eingeladen. So war auch die Dichterin Helene Zapf-Beydeck an Heiligabend bei uns, die allerdings auch unterm Jahr öfters eingeladen war“. Auch ein Wohnsitzloser wurde einmal mit Hund an Heiligabend zum Essen eingeladen. Die Mutter, eine diplomierte Hauswirtschafterin, hat zu Weihnachten Leckereien wie Schnitzbrot, Linzer und Zuckerbrödli in großen Mengen gebacken.