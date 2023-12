Weiler Adventskalender: Wie Weihnachten früher gefeiert wurde

Dann kam der 24. Dezember. Die Kinder spürten damals auch, dass das ein besonderer Tag für alle war. „Als wir klein waren, mussten wir noch auf das Läuten der Glocke warten. Das war sehr aufregend, erst dann durften wir in die „gute Stube“ gehen“.

Weihnachten 1915 im Bürgermeisterhaus: von links: Max ,10 Monate alt und Hans, der Vater von Günter Müller, mit zwei Jahren mit einem Holz-Auto auf dem Schoß Foto: zVg

An den geschmückten Baum, die brennenden Kerzen, den mit Tischtuch schön gedeckten Tisch und an die in Weihnachtspapier verpackten Geschenke erinnert er sich gerne. Doch vor dem Auspacken wurden erst Weihnachtslieder gesungen. Oft gab es als Geschenk Selbstgemachtes wie etwa ein Auto oder Tiere aus Holz. Auch die Kühe im Stall wurden an Weihnachten nicht vergessen – sie bekamen eine Sonderration geschnetzelte Dickrüben und eine besondere Schrotmischung.

Verwandte kommen zu Besuch

An den beiden folgenden Weihnachtsfeiertagen kamen viele Verwandte aus Egringen zu Besuch. Nach dem Essen gab es dann selbst gebackene „Wiehnachtsbrödli“ wie Basler Leckerli, Anisbrödli, Brunsli, Mailänderli, Nusshäufchen, Zimtsterne und Linzer. Es war immer sehr gesellig. Günter Müller erinnert sich, dass er für den Besuch so manchen Krug Wein und auch die eine oder andere Flaschen selbstgebranntes Kirschwasser aus dem Keller holen musste.

Familiengeschichte

Philipp Bertsch war von 1904 bis 1918 Weiler Bürgermeister und starb im Januar 1920 im Alter von 72 Jahren. Er lebte hier im Bläsiring 20 mit seiner Frau Anna Maria Scherer. Die Initialen über der Haustür “PHB AMS 1883“ erinnern noch daran. Sie hatten fünf Kinder, wovon zwei Kinder schon bald nach der Geburt verstarben.

Eine Tochter, Elisa Rosalie, 1889 geboren, heiratete 1912 den Gemeinderat Johannes Müller, geboren 1881. Sie waren die Großeltern von Günter Müller. Drei Söhne wurden ihnen geschenkt – Hans Friedrich, 1913 – der Vater von Günter Müller, 1915 Max Wilhelm – beide auf obigem Foto unter Weihnachtsbaum zu sehen – sowie Heinz Ludwig, 1926 geboren.

Hans Friedrich heiratete 1940 Elisabeth Schelker aus Egringen. Die beiden bekamen wiederum zwei Söhne – 1941 Hans Günter – im Text nur Günter genannt – sowie drei Jahre später Karl Friedrich.

Anmerkung: Die Verfasserin ist die Tochter von Günter Müller, also die Ururenkelin von Bürgermeister Philipp Bertsch und Anna Maria Scherer. Die Tischdecke, die auf dem Foto oben rechts zu sehen ist, befindet sich noch heute in ihrem Besitz. Leider ist der Verbleib des Familien-Weihnachtsschmucks unbekannt.