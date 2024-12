Weiler Adventskalender: Zu Weihnachten gab es das Buch „Heidi“

Die Ausgewiesenen waren den Bauersfamilien ein Dorn im Auge. „Auch an Weihnachten hat sich niemand um uns gekümmert“, erinnert sie sich. Sie waren evangelisch und die Einheimischen katholisch. In der Schule wurde getrennt unterrichtet, und es war verboten, dass katholische Kinder mit evangelischen spielen. „Wir durften uns auf dem Schulhof nur auf einen kleinen Platz, den wir zugewiesen bekommen haben, aufhalten.“ Trotzdem hat die kleine Bauerntochter vom Hof, wo die Urgroß- und Großmutter untergebracht waren, eines Tages einen Henkel-Becher mit Kakao gebracht: „Das war so fein – bis heute unvergesslich für mich.“