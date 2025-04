Weiler Akkordeon-Orchester: Das Publikum zeigt sich begeistert

Den Auftakt des Abends gestaltete das Ensemble des Harmonika-Orchesters Schwörstadt unter der Leitung von Dietmar Preuss, der auch durch das Programm führte. Mit dem gefühlvollen Stück „You and Me“ entführten die Musiker das Publikum sofort in eine moderne musikalische Welt. Es folgten die rhythmischen Klänge der „Samba Negra“, die für eine fröhliche Stimmung sorgten. Die Darbietung von „Telephone“ und „Oblivion“ zeigten das Können der Musiker, bevor sie sich mit dem eindrucksvollen Stück „End of an Era“ verabschiedeten, heißt es.

Harmonika-Orchester Schwörstadt tritt auf

Nach einer kurzen Umbaupause betrat das Weiler Akkordeon-Orchester (AOW) die Bühne und begeisterte die Zuhörer mit einem zweiten Teil, der ganz im Zeichen von Film- und Musicalmelodien stand. Mit dem kraftvollen „Theme from the A-Team“ wurde gestartet, gefolgt von der beeindruckenden „Star Trek Suite“. Den Abschluss dieses Abschnitts bildete ein Medley aus „Die Schöne und das Biest“, das die Zuhörer in seinen Bann zog.