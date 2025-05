Weiler Architektur: Wie die Textilfabrik zum Kulturhaus wurde

Federführend involviert in die Planung: Barbara Brutscher Foto: Beatrice Ehrlich

Zum Aktionstag am 11. Mai von 11 bis 18 Uhr haben jetzt noch weitere Künstler die Öffnung ihrer Ateliers zugesagt. Mit einem bunten Programm richten wir uns an alle Altersgruppen. Ziel ist es sowohl Einheimische aber auch ESC-Fans, die erstmalig die Region besuchen, anzusprechen. Im Museum Weiler Textilgeschichte, das ebenfalls auf dem Gelände untergebracht ist, wird am kommenden Sonntag Christoph Faller schmieden. An einem Basteltisch in den Gängen der Ateliers können aus Korken ESC-Bandmitglieder kreiert werden. Die Musikschule wird das Ganze musikalisch umrahmen, die VHS bietet zum ESC Vorträge und eine Kunstausstellung in den Unterrichtsräumen an.

In der Woche danach steht das Kesselhaus im Fokus mit „Open House Basel“. Wie kam es zur Teilnahme dort?

Erstmalig nimmt das Kesselhaus am Open House Teil. Nora Volk vom Open House Basel kam vor geraumer Zeit auf Peter Spörrer zu und fragte an, ob wir vom Kulturamt nicht mitmachen möchten. Diese Gelegenheit wollten wir uns nicht entgehen lassen. Beate Fahrnländer war auch gleich begeistert dabei, und so haben wir jetzt einen weiteren Aktionstag im Mai. Nach und nach nahm das Projekt konkrete Züge an. Von Museumsseite haben wir Führungen an beiden Tagen und den Schmied Christoph Faller organisiert. Bereits im Januar gab es eine Führung für die „Open House“-Freiwilligen vor Ort, damit sie das Areal und die Gebäude kennenlernen. Vom „Open House“ wird das Pressematerial sowie ein tolles Kinderquiz angeboten (https://openhouse-basel.org/info/kids/). Am Samstag, 24. Mai werden von Tonio Paßlick, dem ehemaligen Kulturamtsleiter und Mitbegründer des Kulturzentrums Kesselhaus, jeweils um 14., 15.30 und 17 Uhr Führungen angeboten. Am Sonntag ist es der Stadtführer Joachim Kempf und Kenner der Weiler Textilgeschichte, der jeweils zu den gleichen Uhrzeiten durchs Gebäude führt. Der Schmied ist während der Sonderöffnung an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr im Einsatz. Das „Open House Basel“ wurde im Übrigen um eine Woche nach hinten verschoben aufgrund des ESCs. Ich bin selbst schon gespannt, inwiefern wir als neues Architekturobjekt angenommen werden.