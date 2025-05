Weiler Architektur: Wie eine Fabrikhalle zum Hörsaal wurde

Die neuen Türen mit Rampen fügen sich relativ unauffällig in die prägnante Fassade ein. Foto: Beatrice Ehrlich

Germadnik – zusammen mit dem Architekten Florian Stroh aus Basel setzte er den Umbau innerhalb von nur acht Monaten um – führt vorab durch die Räume, die von der Öffentlichkeit beim „Open House“ besichtigt werden können: Rechts vom Foyer mit offener Küche und Sitzgelegenheiten eröffnet ein stufenförmig aufgebauter Hörsaal den Weg in das in die Fabrikhalle eingezogene Galerie-Geschoss, in dem sich zwei Seminarräume befinden.

Werkstatt und Arbeitsplätze

Von der Galerie aus schaut man hinunter auf die Arbeitsplätze der Architektur-Studenten. In einer Werkstatt gleich daneben stehen ihnen Kreissägen, Bohrmaschinen und 3-D-Drucker zur Verfügung. „Da schlägt das Herz jedes Modellbauers hoch“, freut sich Germadnik. Hinzu kommt ein Sekretariat, all das auf 1500 Quadratmetern.

Der Einbau aus Holz, der Boden Beton: Die frühere und die neue Nutzung wurden zusammengeführt. Foto: Beatrice Ehrlich

Rund acht Monate blieben für den Umbau der Siza-Halle, als die DHBW Lörrach auf der Suche nach Räumen für den neuen Architekturstudiengang bei Vitra auf offene Ohren getroffen war. Angehende Architekten, umgeben von Werken internationaler Architektur-Stars – für Germadnik ist das eine absolute „Win-win“-Situation.

Heimisches Holz trifft auf nackten Beton

Zwei Aspekte standen ihm beim Ausbau der zuvor weitgehend leeren Halle vor Augen. Dass bei dem Studiengang Holzbau ein Schwerpunkt ist, sollte sichtbar, der komplette Einbau reversibel sein – so dass die Halle jederzeit in ihren Urzustand zurückversetzt werden kann. Dies sieht man den neuen, vorwiegend aus Holz gebauten Räumen an: Schrauben und Leitungen sind sichtbar. Der Boden aus Beton, Wände und Decke blieben so, wie sie sind. „Der industrielle Charakter des Gebäudes blieb erhalten“, erklärt Germadnik.

