Ein Reisender ist auf der Autobahnabfahrt der A 5 in Weil am Rhein in eine Zollkontrolle geraten. Er gab an, aus Nordrhein-Westfalen zu kommen und auf dem Weg in die Schweiz zu sein. Die Beamten des Hauptzollamts Lörrach entschieden sich für eine Kontrolle des Fahrzeugs mit schweizerischer Zulassung. Dabei entdeckten sie mehrere Kartons mit unterschiedlichen Waren, weshalb die Kontrolle an das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn verlegt wurde, heißt es in einer Mitteilung. Bei der genaueren Durchsicht der Kartons wurden knapp 9400 Zigaretten sowie rund 350 Vapes (batteriebetriebene E-Zigaretten) gefunden. Keines der Produkte war mit einem Steuerzeichen versehen. Erschwerend kam hinzu, dass die Einweg-Vapes teilweise ein Füllvolumen von 22 Millilitern aufwiesen und damit die zulässige Grenze von zwei Millilitern um ein Vielfaches überschritten war. Gegen den 45-jährigen Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Die Tabaksteuer in Höhe von rund 3650 Euro wurde noch vor Ort festgesetzt. Die weiteren Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Stuttgart dauern an.