Weiler AWO: Auch Jüngere ansprechen

Rückblick: Wöchentlich fanden Spielenachmittage, Schwimmen, Skatnachmittage und das beliebte Turnen mit Christa Grommelt statt, berichtete Vorsitzende Eveline Pruß. Zudem waren die Mitglieder zum Frühstück oder zum Mittagessen eingeladen. All diese Angebot wurden sehr gut und gerne angenommen, stellte sie fest. Eine Weihnachtsfeier fand statt, und auch in der närrischen Zeit gab es ein passendes Angebot. Die Menschen zusammenbringen, ein lebendiges Miteinander, das sei das Ziel.

Angebote für Jüngere in Planung

Ausblick: In Zukunft sollen auch junge Menschen und Familien angesprochen werden. Die Planung entsprechender Veranstaltungen und Angebote sei im Gange, erklärte Pruß. Demnächst werde Wolfgang Knopf während des Samstagmarkts einen Stand auf dem Rathausplatz bieten, um über die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zu informieren. Der Sozialverband mache sich für die gesundheitliche Chancengleichheit und für soziale Gerechtigkeit stark. Das zeige sich beispielsweise in der Pflege, bei Menschen in besonderen Lebenssituationen oder mit Behinderung, in der Prävention und in der Rehabilitation. Dies in die Öffentlichkeit zu tragen, sei eine wichtige Aufgabe.