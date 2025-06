Weiler Baugenossenschaft: Wie der Wohnungsbau voran gehen soll

Geschäftsführer Rainer Hunn erinnerte im Geschäftsbericht daran, dass 2024 noch das Neubauprojekt Gustave-Fecht-Straße 22-28 mit 33 Wohneinheiten bezogen werden konnte. Gleichwohl hadert der Vorstand mit den derzeitigen Bedingungen beim sozialen Wohnungsbau, sprich den hohen Baukosten und Zinsen. Die abgetretene Ampelregierung habe ihr Ziel, den bezahlbaren Wohnungsbau wieder voranzubringen, mit dem ursprünglich von ihr angestrebten Ziel, jährlich 400 000 neue Wohnungen zu bauen, deutlich verfehlt, bemerkte Hunn. Lösungen für die Probleme habe die „Ampel“ keine geboten, sich teilweise sogar „beratungsresistent“ gezeigt – „aber sie ist auch nicht allein für die Ursachen verantwortlich“, gab Hunn mit Verweis auf die durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg verursachte Materialknappheit am Bau zu bedenken.

18 Euro pro Quadratmeter

Die Gründe für die sprunghaft gestiegenen Baukosten lägen auch im Inneren. „Die Ansprüche an die Baustandards sind ständig gestiegen, ebenso überzogene Anforderungen an die Energieeffizienz – das alles schafft keinen spürbaren Mehrwert für die Wohnungsnutzer“, kritisierte der Geschäftsführer. Die Baukosten seien mittlerweile so hoch, dass man zur Kostendeckung nun eine Miete von 18 Euro pro Quadratmeter fordern muss, fuhr Hunn fort. Er setzt seine Hoffnung auf die neue Regierung, die die Baukosten unter anderem durch einfachere Standards senken will.