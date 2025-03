Weiler Bürgerbüro: Die Belastungsgrenze ist erreicht

Viele Dienstleistungen sind online möglich

Für viele Dienstleistungen müssen Bürger nicht mehr ins Rathaus kommen. So ist beispielsweise die Wohnsitzummeldung mit dem Personalausweis bereits online möglich. Eine detaillierte Auflistung der Leistungen, die direkt von zuhause aus und ohne Terminanmeldung vor Ort machbar sind, sind auch auf der städtischen Internetseite abrufbar.

Stichwort Führungszeugnis: „Wir erhalten immer wieder Beschwerden, dass Bürgerinnen und Bürger lange auf einen Termin für das Beantragen eines Führungszeugnisses warten müssen. Hier gilt es zu beachten, dass dies nicht zwingend vor Ort durchgeführt werden muss. Auf unserer Homepage ist ein Hinweis, dass man das Führungszeugnis auch online über das Bundesamt für Justiz beantragen kann“, lässt Nonnenmacher wissen.

Reisedokumente rechtzeitig beantragen

Und Mitte Juni sind wieder Pfingstferien – Urlaubszeit also. Schon jetzt macht das Bürgerbüro darauf aufmerksam, dass reisewillige Personen frühzeitig, am besten sofort, ihre Ausweisdokumente überprüfen sollten. „Es wird wieder zu längeren Wartezeiten kommen. Zum einen wegen der angespannten personellen Situation im Rathaus, aber auch aufgrund der Vielzahl an Aufträgen für die Bundesdruckerei“, weiß die Rechts- und Ordnungsamtsleiterin. Bedauerlicherweise habe man jedes Jahr aufs Neue mit verzweifelten Menschen zu tun, die kurz vor der Reise bemerkten, dass ihre Dokumente abgelaufen seien, sagt Nonnenmacher. Allzu häufig würde dann der Spieß herumgedreht und die Mitarbeiter entsprechend unter Druck gesetzt, da der Flug bereits gebucht und die Reise nur wegen der langen Wartezeit dann storniert werden müsste. Dabei liege es in der Verantwortung der Bürger, sich rechtzeitig um gültige Reisedokumente zu kümmern.