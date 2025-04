Weiler Bürgerstiftung: Diana Stöcker folgt Wolfgang Dietz

OB steht an der Spitze: „Ich habe es schon immer als sinnvoll erachtet, wenn die OB die tragende Rolle im Stiftungsrat einnimmt. Das Stadtoberhaupt ist das Gesicht der Kommune, es hat Gewicht und muss deshalb diese wichtige Aufgabe übernehmen“, sagte Wolfgang Dietz zum Abschied. Diana Stöcker hatte diese Funktion bereits als Rheinfelder Bürgermeisterin inne. „Die Bürgerstiftung übernimmt einen wichtige Aufgabe innerhalb der Stadtgesellschaft, hier ist das bürgerschaftliche Engagement fest verankert, die Menschen stark vernetzt verwurzelt.“ Die Bürgerstiftung werde dort helfen, wo Hilfe notwendig sei, sagte Stöcker.

Spenden zu Dietz-Abschied: Schatzmeister Michael Mandery berichtete in seinem Abschluss über neun Zustiftungen in Höhe von 5500 Euro für das Jahr 2023. Das Stiftungskapital von rund 575 000 Euro konnte so weiter erhöht werden. Die Spendensumme belief sich auf etwas mehr als 2100 Euro. Gefördert wurden 2023 derweil verschiedene Projekte mit einem Volumen von 10 650 Euro. Nach Entlastung des Stiftungsrats und des Vorstands für 2023 erklärte Mandery, dass sich der Wirtschaftsplan 2025 an den Werten der Vorjahre orientiere.