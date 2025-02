Für zwei Jahre darf eine 28-Jährige nun nicht mehr nach Deutschland einreisen, nachdem sie fortwährend Widerstand gegen die Durchführung polizeilicher Maßnahmen geleistet hat. Bundespolizisten kontrollierten die kolumbianische Staatsangehörige am Sonntagnachmittag in einem Fernzug nach der Einreise aus der Schweiz auf Höhe Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des vorgelegten kolumbianischen Reisepasses stellten die Einsatzkräfte anhand des Einreisestempels fest, dass die 28-Jährige den erlaubten Aufenthaltszeitraum bereits überschritten hatte. Zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen wurde die Frau zum Bundespolizeirevier gebracht. Dort leistete sie sowohl bei der Durchsuchung als auch bei der erkennungsdienstlichen Behandlung fortwährend Widerstand gegen die Beamtinnen und beleidigte diese mehrfach. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen ein. Zudem wurde ein zweijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen die 28-Jährige erlassen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie in die Schweiz zurückgeschickt und an die dortigen Behörden übergeben.