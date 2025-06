Weiler Bundespolizei: In Tram 8 festgenommen

Der Hergang

Zum genauen Hergang: Am vergangenen Samstag kontrollierten Einsatzkräfte den georgischen Staatsangehörigen in der Tram 8 von Basel am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich laut Weiler Bundespolizeimeldung heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen eines Diebstahldelikts war der Mann durch ein Gericht zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Nach einer Teilverbüßung schoben die deutschen Behörden den Mann im vergangenen Jahr nach Georgien ab, heißt es weiter. Gleichzeitig erfolgte eine mehrjährige Einreisesperre für Deutschland.

Ins Gefägnis

Da der Gesuchte erneut einreiste, muss er eine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 150 Tagen absitzen. Die Bundespolizei Weil am Rhein nahm den Gesuchten fest und brachte ihn ins Gefängnis. Zudem muss er sich wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Nach der Verbüßung der Restfreiheitsstrafe droht ihm die erneute Abschiebung, heißt es.