Weiler Buurefasnacht: Mit den Rhy-Waggis hat er die Fasnacht geprägt

Design und Gestaltung sind seine Leidenschaft

Seine musikalische Ader, ergänzt er, habe er wohl von seinem Vater Albert Stahl geerbt, der Geige sowie Klavier spielen konnte und vor dem Zweiten Weltkrieg abends oft in Basel bei der „besseren Gesellschaft“ aufspielte. Aufgewachsen in Grenzach und mit Wurzeln in Köln, hatte der Vater durch seine Hochzeit mit Erna Ludin, in eine alteingesessene Alt-Weiler Familie eingeheiratet.

Sobald die Weihnachtsbeleuchtung abgehängt ist, steht bis heute der „rohe“ Wagen vor dem Waggis-Schopf der Rhy-Waggis, direkt bei der Kirche in Alt-Weil. Nach und nach nimmt er jedes Jahr neue Gestalt an, bis zum großen Auftritt der Waggis am Buurefasnachtsumzug, der in diesem Jahr am 9. März ab 13.30 Uhr durch die Weiler Innenstadt zieht. Familiensache: Sujet- und Wagendesigner ist heute Stahls Sohn Jan.

Freude über neue Route durch Alt-Weil

Herbert Stahl freut sich über die neue Route, welche die IG Wiler Straßenfasnacht vor kurzem bekannt gegeben hat. „Wir freuen uns, dass der Wind sich wieder dreht, und Alt-Weil, das etwas in Vergessenheit geraten ist, wieder ins Zentrum des fasnächtlichen Geschehens rückt“, kommentiert er die Neuerung.