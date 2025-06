Weiler Buurefasnacht: Neue Umzugsstrecke gut angenommen

Winzer stellte die kommenden Veranstaltungen vor. Am 1. und 2. August wird am Dreiländerfestival teilgenommen. Fest im Veranstaltungskalender ist die Eröffnung des SeniorenSommers am 19. Juli. Bereits Ende August beginnen die Hocks, in den sich die Zunftmeister auf den 11.11. vorbereiten.

Bericht des Kassierers: Christian Olivieri wies einen „ausgeglichenen Kassenstand“ vor. Die Kassenprüfer Ernst Würzburger und Markus Helbig empfahlen die Entlastung. Für Helbig wurde Christel Stauß zum Kassenprüfer gewählt.

Wahlen: Dietmar Fuchs wurde einstimmig zum Oberzunftmeister wieder gewählt. Ebenfalls einstimmig wählte die Versammlung Markus Schmieder 2. Vorsitzender, Rene Winzer Kanzelar, Christian Olivieri erster Kassierer, Markus Wohlschlegel zweiter Kassierer, Kurt Ruser und Ralf Merk zum Zunftrat Saal sowie Frank Schmohl und Claudia Dreher zum Zunftrat Straße. Neu im Team sind Marcel Winzer zweiter Kanzelar, Kai Blankstein Zunftrat Saal und Patrick Gibas Zunftrat Straße.

Die Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes, Ellen Nonnenmacher, die die Wahlen leitete, lobte die „sehr angenehme Zusammenarbeit“ und sprach ihre Glückwünsche zur Aufnahme in das immaterielle Kulturerbe aus.

Verschiedenes: Kulturamtsleiter Peter Spörrer bot an, dass für Veranstaltungen der Narrenzunft sogenannte HTS (Herner Truck Sperren) seitens des Kulturamts zur Verfügung gestellt werden können. Mit diesem Angebot soll die Tradition der Fasnacht unterstützt werden. Das sei nicht selbstverständlich, sagte der Ozume. In der vergangenen Saison habe die Firma Fröde kostenlos einige Lastwagen zur Sicherung der Umzugsstrecke eingesetzt. Dafür gelte ein ganz besonderer Dank.