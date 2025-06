Weiler Drei-Länder-Stadt-Festival: Pop, Chanson, Techno und Folk stehen auf dem Programm

Bei der brasilianischen Band TechnoBrass macht eine Licht-Show das Konzert zu einem multisensorischen Erlebnis. Foto: David Fugère

Die Weiler Musikschul-Formation Bonds Gig Band wird dazwischen immer wieder am Sparkassenplatz zu hören sein, kündigte der Kulturamtsleiter außerdem an.

Verbindend und barrierefrei bei freiem Eintritt

Oberbürgermeisterin Diana Stöcker hob bei der Präsentation das Verbindende des Festivals hervor: „Das Konzept des 3-Länder-Stadt Festivals vereint mehrere wichtige Aspekte. Einerseits bietet es durch die unterschiedlichen Musikstile und Bands attraktive Konzerte für jede Altersgruppe. Andererseits besteht durch die Vereins-Meile für die Bürgerschaft die Möglichkeit, sich direkt an dem Festival zu beteiligen. Davon machen in diesem Jahr 17 Vereine Gebrauch, was mich sehr freut.“

Auch in diesem Jahr wird der Rathausplatz von Weil am Rhein beim 3-Länder-Stadt-Festival wieder zur Tanzfläche. Foto: Oliver Welti

Wichtig ist ihr auch die leichte Zugänglichkeit des 3LSF: „Die Großveranstaltung ist in doppelter Hinsicht barrierefrei, denn sie findet auf ebenerdigen Straßen und Plätzen im öffentlichen Raum statt und es gibt auch keine finanzielle Barriere für unser Publikum, denn der Eintritt ist frei.“

Hoffnung auf „tollen Nachhall“

„Es freut uns, in der Summe einen großen Querschnitt der Bevölkerung ansprechen zu können“, betonte Stephan Grether, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Markgräflerland. „Für uns ist das ein Höhepunkt im Sponsoring-Jahr.“ Er setze darauf, dass das Festival von der Bevölkerung gut angenommen werde und einen tollen Nachhall erzeuge.

Hintergrund

Offiziell eröffnet wird das diesjährige 3LSF am Freitag, 1. August, um 16.50 Uhr durch Oberbürgermeisterin Diana Stöcker. Im Anschluss folgt die musikalische Eröffnung durch die Stadtmusik Weil am Rhein. Auch Bonds Big Band ist wieder mit dabei. Das Ensemble der Städtischen Musikschule macht am Samstag, 2. August, den Aufschlag auf der Rathausplatz-Bühne. Auf der Vereins-Meile zwischen Rathausplatz und Sparkassenplatz werden in 20 Hütten Speisen und Getränke zum Kauf angeboten.

Präsentiert wird das 3-Länder-Stadt-Festival als Straßenfest in der Weiler Innenstadt bei durchweg freiem Eintritt von der Sparkasse Markgräflerland. Partner sind Actemium, Holcim und das Rheincenter. Medien-Partner ist die Weiler Zeitung. Als Mobility-Partner konnte das Autohaus Schultheiß gewonnen werden. Gefördert wird das Festival von ARaymond und der Privatbrauerei Lasser.

Mehr Infos zum Programm, allen Bands und der Vereins-Meile:

www.3LSF.eu