Gänge werden deutlich breiter

Der Bebauungsplanentwurf wurde im „Vollverfahren“ entwickelt, was auch Gutachten zur Lärm- und Verkehrsentwicklung sowie zum Artenschutz beinhaltete. Sie hätten ergeben, dass zusätzliche Belastungen in diesen drei Bereichen durch die Erweiterung nicht zu erwarten seien, so die Planerin. Sauer führte aus, dass die Erweiterung nicht so sehr der Ausweitung des Sortiments diene, als vielmehr der Schaffung von mehr Komfort für die Kunden. So werden die Gänge deutlich breiter ausfallen. „Wir können hier guten Gewissens ein Sondergebiet festsetzen“, lautete Vanessa Sauers Fazit.