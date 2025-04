Weiler Erzähler: Von Großeltern, Eltern und Enkeln

Die eigene Endlichkeit

Brigitte Wittkämper eröffnete den Abend mit der Geschichte von dem Kind, das seinen Eltern ihre eigene Endlichkeit lehrte. Nachdem der Großvater alt und gebrechlich geworden war, wurde dieser vom Tisch gewiesen. Die Eltern wollten sich diesen Anblick nicht mehr antun. Der Enkel jedoch zeigte ihnen auf, dass auch sie einmal alt werden würden – und dann würde er ebenso mit ihnen umgehen. Die Gebrüder Grimm hatten einst dieses Lehrstück geschrieben.

Matthias Mross ließ das Zusammensein mit seinem Großvater Revue passieren. Physik- und Mathematikunterricht, dazu das Vermitteln von Ordnung: Sein Großvater habe auch sein Leben maßgeblich geprägt. So erinnerte sich Mross an eine freche Antwort, die er dem Großvater als Kind gegeben hat. Dieser reagierte souverän, in dem er bluffte und ihn so zum Lernen brachte. Anschließend war die Geschichte von Peter und Paula, einem Geschwisterpaar, zu hören. Der große Bruder rettete ein Entenküken, wofür ihn seine Schwester sehr bewunderte.