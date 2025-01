Die vor wenigen Monaten eingeführte Fahrradstraße und die damit verbundene Einbahnregelung in der Müllheimer Straße bewegten viele und waren Thema eines Bürgergesprächs der Verwaltung mit den Anwohnern. Nach abklärenden Gesprächen innerhalb der Verwaltung und Prüfung durch die untere Straßenverkehrsbehörde wurden die Anwohner informiert, dass die Einbahnregelung wieder aufgehoben wird. Zwar bleibt es dabei, dass die Breite der Fahrbahn in der Müllheimer Straße nicht ausreichend ist, um Begegnungsverkehr zuzulassen, doch seien Ausnahmen unter bestimmen Rahmenbedingungen möglich, informiert die Stadt in einer Mitteilung. Um die höchstmögliche Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, wird der Gemeindevollzugsdienst zum 1. März die Kontrollen in der Müllheimer Straße aufnehmen und verkehrswidriges Parken ahnden. Schon im Februar wird der Gemeindevollzugsdienst mit Hinweiskarten auf die Ordnungswidrigkeit aufmerksam machen.