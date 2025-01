Weiler Fasnacht: Es gibt noch Karten für die Zunftabende

Die Zunftmeister der Narrenzunft Wiler Zipfel proben fleißig für das Programm an den fünf Zunftabenden, berichtet Zunftmeister René́ Winzer. Die Rollen sind alle besetzt, die Sketche und Lieder werden einstudiert. „Es gibt schon genug Themen, und unsere Nachbarn östlich wie südlich sind nicht in Vergessenheit geraten“, verrät Winzer. Im Rahmen des dreistündigen Programms wollen darüber hinaus auch die Weiler Guggenmusiken und die Spielmöpse für beste Stimmung sorgen. Für die Zunftabende am Samstag, 15. Februar, und Freitag, 21. Februar, sind laut Winzer noch gute Plätze verfügbar, aber auch für den 13., 14. und zum 22. Februar gibt es noch Karten. Diese können unter Tel. 07621/77224 reserviert werden. Per E-Mail ist eine Bestellung an narrenzunft.wiler-zipfel@t-online.de möglich, ober online unter www.eventbrite.de (Stichwort Narrenzunft Wiler Zipfel).