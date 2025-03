Weiler Fasnacht: Reinhard Schmidt erhält den Fuchsorden

Der frisch gebackene Fuchsordensträger Reinhard Schmid wurde in Alt-Weil geboren, getauft und konfirmiert. Schon als Kind wurde er mit dem „Fasnachtsvirus“ infiziert. Gründungsmitglied bei den Rhy Waggis, früher aktiver Feuerwehrmann, später Organisator des Altweiler Straßenfests, Träger des Rebmessers und vieler Ehrungen: Wer also sei verdienter als „Tscheule“?, fragte Ruser. Feierlich überreichte Oberzunftmeister Fuchs den Orden und eine Urkunde.

Etwas für die Gesellschaft tun

Das Ehrenamt sei ihm stets ein großes Anliegen gewesen, sagte Schmid in seiner Dankesrede. Straßenfest, Brückenfest, Jubiläen und die Teilnahme am Table Ronde, das habe ihm immer viel Spaß gemacht. Immerhin sei er „ein echter Altwiler, in Alt-Weil geboren und nicht in Lörrach“, betonte der Ordensträger. Und woher hat er seinen Spitznamen „Tscheule“? In der vierten Klasse habe ihn ein Klassenkamerad so genannt, und dies sei bis heute so geblieben.