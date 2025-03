Weiler Feuerwehr: Frauen für das Ehrenamt gewinnen

Die Freiwillige Feuerwehr lebt von der Vielfalt. Alle tragen etwas zum Einsatzerfolg bei, seien es persönliche Fähigkeiten oder eben Fachwissen, das aus dem Beruf oder Studium mitgebracht wird. Je verschiedener die Einsatzkräfte, desto größer ist die vereinte Kompetenz, die Bandbreite an Herausforderungen zu meistern. Das gilt für die Geschlechter ebenso wie für Alter oder Herkunft. Schlussendlich braucht es unabhängig von diesen insgesamt mehr Ehrenamtliche für die Freiwillige Feuerwehr, weshalb wir Aktionen wie diese organisieren. Wenn die Feuerwehr zahlenmäßig gut aufgestellt ist, profitieren ja am Ende wir alle als Gesellschaft davon.

Wie viele weibliche Mitglieder hat die Weiler Feuerwehr denn aktuell?

Derzeit sind elf Frauen in den Einsatzabteilungen engagiert. Dabei sogar auf alle drei Abteilungen verteilt. In der Jugendfeuerwehr sind es 13 Mädchen beziehungsweise junge Frauen, die als potenzielle zukünftige Retterinnen aktiv sind. Im vergangenen Jahr sind zwei junge Feuerwehrfrauen von der Jugendfeuerwehr in den Einsatzdienst gewechselt.

Auch beim GirlsDay im April beteiligt sich die Feuerwehr Weil am Rhein wieder. Was erwartet die Mädchen und jungen Frauen an dem Tag?

Da wird wie in den vergangenen Jahren einiges geboten werden: Sie bekommen einen Einblick in unsere Feuerwehr und erleben selbst, wie es ist, Feuerwehrfrau zu sein. Sie dürfen selbst aktiv werden, wenn es Action gibt. Daher nennen wir unser Angebot auf der GirlsDay-Plattform auch „Ein Tag als Feuerwehrfrau“. Über die Plattform erhalten die Interessentinnen weitere Infos zum Tag und zur Anmeldung. Dabei möchten wir vor allem die Mädchen und jungen Frauen aus Weil am Rhein und den Ortsteilen ansprechen, „ihre“ Feuerwehr kennenzulernen. In diesem Jahr findet der GirlsDay im Übrigen am 3. April statt.

Gerold Engler

Der 25-Jährige

ist Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein. Er wohnt im Ortsteil Haltingen und ist in der dortigen Abteilung aktiv. Beruflich ist er beim Landratsamt Lörrach tätig.