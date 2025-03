Weiler Feuerwehr: Mehr als 400 Einsätze im Jahr 2024

Eimer Wasser ausgeleert

Kommandant Frank Sommerhalter und seine Mannschaft müssen sich manchmal doch sehr wundern, auf welche Ideen vermeintlich in Not geratene Menschen kommen. So wird die Feuerwehr doch tatsächlich angefordert, weil im Wohnzimmer ein Eimer Wasser ausgeleert wurde. „Der Anrufende konnte nicht verstehen, dass wir nicht kommen, um das Wasser wegzuputzen.“ Auffällig sei auch immer wieder, wie wenig sich die Bevölkerung selbst zu helfen wisse. Etwa zehnmal im Jahr werde man alarmiert, weil ein Aschenbecher im öffentlichen Raum brenne. „Wir bekämpfen den Brand dann mit 1,5 Liter Wasser“, so Sommerhalter, obwohl die anwesenden Passanten mit einer 0,5-Liter-Wasserflasche schon längst hätten eingreifen können.

In Haltingen galt es Kellerbrände zu löschen. Foto: zVg

Ohne den Einsatz der Feuerwehr hätte ein Gebäudebrand an der Kanderstraße in Haltingen im vergangenen April wohl ein ganz anderes Ende genommen. 100 Paletten standen vor einer Lagerhalle in Brand. Die Gefahr war riesig, dass sich das Feuer auf das Gebäude ausbreiten würde. „Zwei Minuten später wäre das der Fall gewesen. Wir haben zur richtigen Zeit die richtige Entscheidungen gefällt“, sagt Sommerhalter.