Weiler Freibaderöffnung: Klare Kante für Jeans, Burkini und Co.

Hilferuf der Mitarbeiter

Mit dieser Maßnahme, auf die schon am Eingang auf prominent platzierten Schildern hingewiesen wird, sollen die Bekleidungsvorschriften für Badegäste einfacher zu verstehen sein. Die Mitarbeiter des Laguna, die aufgrund des Fachkräftemangels ohnehin sehr gefordert seien, würden entlastet, so Matti.

Gäste und Mitarbeiter sollen auf dem weitläufigen Gelände nicht belästigt werden. Foto: Beatrice Ehrlich

Auf einen schriftlichen Hilferuf der Mitarbeiter hin habe man unter anderem auch die Entscheidung getroffen, nun auch, wie in Schwimmbädern in den umliegenden Orten, einen Sicherheitsdienst zu beauftragen. Die Mitarbeiter könnten sich so ganz ihrer eigentlichen Aufgabe, der Aufsicht, widmen.

Sicherheitsdienst patrouilliert im Bad

Sie müssen sich nicht mehr um Auseinandersetzungen zwischen Gästen kümmern, wie es in der Vergangenheit manchmal vorgekommen sei, so Matti. Das Wohl der Badbesucher und der Mitarbeiter stünden für ihn an oberster Stelle, sagt der Bäder-Fachmann mit langjähriger Erfahrung in der Leitung verschiedenster Badeeinrichtungen. „Wir sind ein Freizeitbetrieb. Wir wollen Spaß haben.“ Niemand wolle andere drangsalieren oder selbst drangsaliert werden, sagt er.

Schauen, was im Laguna noch besser werden kann: Natalia Golovina und Stephan Matti. Foto: Beatrice Ehrlich

Nach Ablauf des Sommers werde Bilanz gezogen, ob sich die neue Regelung bewährt habe.

Weiter bleibe es der Wunsch die Besucherzahlen auch des Freibads wieder auf das Niveau der Zeit vor Corona zurückzubringen. Man sei auf gutem Wege. Mit rund 50 000 Gästen sei man sehr zufrieden, rund 65 000 waren es zu Spitzenzeiten.

PV-Paneele produzieren Strom und spenden Schatten

Besuchern des Freibads werden auch die neuen Schattenspender auffallen, welche die in Reih und Glied stehenden Liegestühle auf einer Länge von etwa 60 Metern überspannen. Noch geben sie keinen Schatten.

Die Schattenspender sind installiert – nun fehlt noch die neue PV-Anlage. Foto: Beatrice Ehrlich

Dies sei aber bald so weit, dann nämlich, wenn die neuen PV-Paneele geliefert werden, die mit 25 Kilowatt Peak dann einen Beitrag leisten zur Stromversorgung des Bads. Rund 10 000 Euro könne man so einsparen, unterstreicht der Geschäftsführer.

Übrigens: Auch er zieht gern seine Bahnen im Freibad. Allerdings früh morgens und nicht unter den Augen der Gäste. Nicht mehr lange: Für Stephan Matti ist es die vorletzte Sommersaison im Laguna, denn Ende 2026 hört der 65-Jährige auf.