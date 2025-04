Weiler Friedhöfe: Gebühren könnten deutlich steigen

Eine Übersicht über die möglichen neuen Gebühren Foto: wz

Neuerdings soll auch eine Gebühr für den Verabschiedungsraum für Angehörige in der Abdankungshalle in Weil erhoben werden. Dieser konnte bisher bei Bestattungen mit nur wenigen Angehörigen kostenlos genutzt werden. Es werde jedoch eine Leistung in Anspruch genommen, und deshalb wurde eine Gebühr kalkuliert, heißt es in der Vorlage.

Neue Grabarten

Die Satzung wurde grundlegend überarbeitet, um notwendige Regelungen für die Änderungen bei der Friedhofsentwicklung zu treffen. Auf dem Hauptfriedhof werden naturnahe Grabfelder eingerichtet (wir berichteten). Der bestehende Baumbestand wird im südlichen Teil in die Planung integriert. Dort wird eine Gemeinschaftsgrabanlage mit verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten gestaltet. Auch ein muslimisches Grabfeld ist vorgesehen. Der Märkter Friedhof soll als Waldfriedhof mit natur- und baumnahen Bestattungsangeboten gestaltet werden.

Bezirke auflösen

Mit der Änderung der Friedhofssatzung sollen auch die Bestattungsbezirke aufgelöst werden. Dann könnten sich alle Einwohner aussuchen, auf welchem Friedhof sie bestattet werden wollen, Ausnahmegenehmigungen wären nicht mehr nötig.